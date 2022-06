Os operadores marítimo-turísticos estão a ser inundados de queixas de clientes por causa da nova taxa diária de três euros para visitar a Reserva Natural da Berlenga, Peniche, a acrescer ao custo da viagem, e pela burocracia no registo numa plataforma eletrónica criada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).





As alterações introduzidas a 1 de junho vêm no seguimento da portaria que fixou o limite máximo de 550 pessoas autorizadas a permanecer em simultâneo na área terrestre da ilha, procurando minimizar os efeitos da visitação sobre os habitats e as espécies, passando a ser obrigatória uma licença, a obter na plataforma BerlengasPass.