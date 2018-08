Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxistas lamentam promulgação de diploma que regula Uber

Dezenas de taxistas protestaram junto ao aeroporto de Lisboa contra as plataformas de transporte.

09:06

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta terça-feira o diploma que regula as plataformas de transporte como a Uber e a Cabify.



O diploma contempla a hipótese de as empresas desenvolverem a atividade de Transporte em Veículo Descaracterizado a partir da Plataforma Eletrónica, desde que em veículos não licenciados como táxis.



Em reação, a Federação Portuguesa do Táxi lamentou a decisão.



Antes, dezenas de taxistas protestaram junto ao aeroporto de Lisboa contra as plataformas de transporte.