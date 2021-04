Taxistas levam 12 mil refeições ao domicílio em Viseu

A Câmara de Viseu investiu 100 mil euros no programa ‘Viseu entrega’, um serviço gratuito de entrega de refeições ao domicílio realizado por taxistas nas 25 freguesias do concelho.Em cinco meses, o serviço contou com 93 restaurantes e 43 taxistas. O objetivo é estimular estes dois setores de atividade e ajudar as pessoas a cumprir o confinamento.No dia 3 de maio, com a abertura sem restrições dos restaurantes, o programa é suspenso.Desde novembro do ano passado, este serviço assegurou o transporte de 12 mil refeições, representando uma faturação superior a 300 mil euros.