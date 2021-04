Esplanadas regressam à vida esta segunda-feira. Saiba tudo sobre a segunda fase do desconfinamento

É uma reabertura a meio-gás ou faseada, como anunciou o primeiro-ministro: mais alunos voltam a ter aulas presenciais, mas não todos; a restauração volta a servir clientes, mas só em esplanadas; e os ginásios abrem portas ao exercício, mas sem aulas de grupo. Algumas atividades poderão assim ser retomadas mas, nomeadamente para a restauração, "a operação será deficitária na maioria dos casos", admite ao CM Daniel Serra, da Associação Nacional de Restaurantes (Pro.Var)A segunda fase do desconfinamento é marcada esta segunda-feira pelo regresso às aulas presenciais de milhares de alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino Básico. Paralelamente, ginásios e alguns estabelecimentos comerciais também irão reabrir.A reabertura das esplanadas, embora limitada a mesas de quatro pessoas, é uma das mais ansiadas, mas terá impactos diferentes para clientes e empresários. "Para os portugueses, será quase como um voltar à normalidade, mas para os empresários será uma ilusão", afirma Daniel Serra. Segundo um inquérito realizado pela Pro.Var, cerca de um terço das empresas - com incidência no Algarve - vai servir nas esplanadas. Mas o dirigente da associação teme o efeito nas contas já muito desgastadas."Os empresários estão ansiosos por trabalhar, uns porque precisam de liquidez, outros porque têm bens com prazos de validade e outros ainda porque nunca estiveram tanto tempo fechados, mas na maioria dos casos terão uma operação deficitária", explica o dirigente associativo. Por isso, "muitos irão estar em serviços mínimos, mantendo os trabalhadores em layoff", afirma.É preciso ainda ter em conta que a frequência de esplanadas está dependente do clima, o qual ainda não é convidativo em todo o País, recorda o dirigente da Pro.Var. E não deverá ser ainda a próxima fase, a arrancar a 19 de abril, a fazer a diferença nas contas negativas das empresas, já que aos fins de semana fecham às 13h, antecipa o empresário.Os centros de estudo ou explicações podem apoiar os alunos dos níveis de ensino cuja atividade letiva presencial tenha sido retomada, ou seja, até ao terceiro ciclo.As discotecas, bares e salões de dança ou de festa vão continuar encerrados, como determina o mais recente diploma do Governo. Trata-se de um dos setores que estão fechados há mais de um ano.A associação Pro.Var deverá apresentar esta segunda-feira ao Governo uma proposta para facilitar a recuperação das empresas da restauração, nomeadamente através da abertura por turnos.Os portugueses continuam a ter o dever de recolhimento no domicílio, mas passam a poder contar com mais deslocações autorizadas, segundo o novo diploma publicado no sábado pelo Executivo.Uma nova fase de desconfinamento está prevista para o próximo dia 19 de abril, de acordo com o plano já apresentado pelo Governo, com a abertura, nomeadamente, de centros comerciais.É levantada, a partir de esta segunda-feira, a suspensão de atividades dos estabelecimentos de comércio e de prestação de serviços em lojas abertas ao público com uma área inferior a 200 metros quadrados e que tenham entrada pela rua.Termina esta segunda-feira, às 23h59, a proibição de circulação entre concelhos que estava em vigor desde o dia 26 de março. Esta é a última vez que a medida é renovada, uma vez que a segunda fase de desconfinamento, iniciada esta segunda-feira, não prevê restrições à circulação para fora do concelho de residência durante a semana e aos fins de semana.Equipamentos sociais na área da deficiência, designadamente nos centros de atividades e capacitação para a inclusão, e centros de dia para idosos também podem reabrir a partir de esta segunda-feira, segundo o diploma publicado pelo Governo no sábado.Os ginásios e academias integram esta segunda fase de desconfinamento, embora com limitações. Segundo o diploma publicado pelo Governo, aqueles estabelecimentos podem voltar "a funcionar, desde que sem aulas de grupo". Passam também a ser permitidas as atividades de treino e competitivas, desde que sem público, de modalidades desportivas de baixo risco descritas e consideradas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Isto é, aquelas práticas desportivas que garantam, designadamente, "o distanciamento físico permanente de pelo menos três metros entre praticantes". Nesta segunda fase de desconfinamento, é ainda permitida a atividade física ao ar livre em grupos até quatro pessoas. Para além das aulas de grupo em ginásios, mantêm-se interditas as modalidades desportivas de médio e alto risco definidas pela DGS.– É permitida a realização de feiras e mercados não alimentares, por decisão municipal, e sempre em respeito pelo cumprimento das regras de segurança impostas.– Os estabelecimentos de restauração e similares podem funcionar, para efeitos de serviço de refeições em esplanadas abertas, até às 22h30 durante os dias úteis e até às 13h aos sábados, domingos e feriados. Os restaurantes podem continuar a servir em regime takeaway.– Podem reabrir as atividades de comércio a retalho não alimentar e de prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento até às 21h nos dias úteis e até às 13h aos sábados, domingos e feriados.– Sim. Reabrem os museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares. Estes espaços devem cumprir as regras definidas pela DGS, nomeadamente, o distanciamento físico, higienização das mãos e superfícies, e uso obrigatório de máscara.– Está proibida a venda de bebidas alcoólicas nas áreas de serviço ou postos de abastecimento de combustíveis e, a partir das 20h e até às 6h, nos estabelecimentos de comércio a retalho, incluindo supermercados e hipermercados. Nos serviços de takeaway não é permitido fornecer bebidas alcoólicas entre as 20h e as 6h.– A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas "que garantam a inexistência de aglomerados e o controlo das distâncias de segurança, designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local".– É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, sempre que este regime seja compatível com a atividade desempenhada, bem como nas situações em que o trabalhador disponha de condições para a exercer.– As Lojas do Cidadão vão continuar fechadas, com atendimento presencial por marcação. Mantém-se a prestação destes serviços aos cidadãos através dos meios digitais e de centros de contactos.