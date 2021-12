Tudo sobre as novas medidas da Covid-19 que entram em vigor à meia noite

Está proibido o consumo de álcool na via pública.



Leia também Autotestes feitos sob vigilância permitidos para aceder a atividades ou estabelecimentos Os ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas são proibidos na passagem de ano, assim como o consumo de bebidas alcoólicas nestes espaços públicos.

A partir da 00h00 de dia 25 de dezembro há novas regras para controlar a pandemia da Covid-19.O Governo antecipou o período de contenção, inicialmente previsto para a primeira semana de janeiro, já para este dia de Natal.A partir deste sábado os bares, discotecas, creches e ATL's vão encerrar, mas haverá um apoio à família quando um dos pais tiver de ficar em casa com as crianças menores de 12 anos. Os estabelecimentos de diversão vão contar igualmente com apoios financeiros.O teletrabalho passa a ser obrigatório sempre que seja possível.Passa a ser necessário um teste negativo à Covid-19 para aceder a estabelecimentos turísticos e alojamentos locais, assim como para frequentar casamentos, batizados, eventos empresariais e espectáculos.Desde 27 de novembro já era obrigatória a apresentação de um teste com resultado negativo ao coronavírus à entrada dos recintos desportivos ao ar livre com capacidade acima de 5.000 espetadores e superior a 1.000 em recinto fechado, independentemente do estado vacinal.O teste negativo é obrigatório nos dias 25, 30 e 31 de dezembro para aceder a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano.O número de testes gratuitos de uso profissional de despiste da covid-19 feitos em farmácias e em laboratórios vai aumentar de quatro para seis por pessoa em cada mês, no âmbito do regime excecional e temporário que prevê a sua comparticipação.

Esta é uma medida de incremento da testagem, considerada pelo Governo como uma das estratégias fundamentais para controlar a atual situação pandémica do país.



Espaços comerciais com lotação limitada

A lotação dos espaços comerciais vai passar a estar limitada a uma pessoa por cada cinco metros quadrados para evitar ajuntamentos que acontecem na semana a seguir ao Natal para trocas de presentes.