Temperatura regressa aos 40 graus

Proteção Civil lançou novo alerta.

A Proteção Civil divulgou esta sexta-feira um aviso à população sobre o perigo de incêndio rural para os próximos dias.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê este sábado um aumento da temperatura máxima em todo o território até 40 graus.



As regiões do Interior, Norte, Centro, Alto e Baixo Alentejo e Algarve estão em nível elevado e máximo de risco de incêndio, enquanto que o restante território encontra-se entre o nível elevado e moderado.