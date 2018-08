Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas descem até oito graus

Termómetros irão registar máximas entre os 25 e os 30 graus.

Por Margarida Andrade e Cláudia Machado | 01:30

As temperaturas vão arrefecer nos próximos dias, em todo o País. Para esta terça-feira, está prevista "uma descida acentuada da temperatura máxima, sendo em alguns locais uma descida de 7 a 8 graus", afirmou ontem o meteorologista Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Segundo o IPMA, as maiores quebras acontecem nos distritos de Leiria, Santarém, Braga, Coimbra, Lisboa e Porto. As máximas oscilam entre os 25 e os 30 graus, exceto no Alentejo, Vale do Tejo e Beira Baixa, que ficam acima dos 30 graus.



Os termómetros voltam a subir ligeiramente na quinta-feira, 2 a 4 graus, destacando-se o distrito de Setúbal com uma subida na ordem dos 7 graus.