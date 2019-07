Sexta-feira quente faz termómetros subirem aos 37 graus

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso amarelo os distritos de Évora, Guarda, Castelo Brando e Portalegre devido ao tempo quente.Segundo o IPMA, o aviso vigora até às 18h00 de sexta-feira, prevendo-se a persistência de valores elevados da temperatura máxima.O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.A mesma fonte avança que as temperaturas máximas esperadas em Évora e Castelo Branco são de 37 graus celsius.Para Guarda são esperadas máximas de 31 e para Santarém 32 graus. Em Lisboa, pode contar com temperaturas a rondar os 29 graus, 24 para o Porto.