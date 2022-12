Temporal deixa Grande Lisboa debaixo de água

As previsões apontavam para o risco de cheias e assim aconteceu. Os municípios de Lisboa, Oeiras, Cascais, Loures e Odivelas acordaram esta terça-feira debaixo de água, repetindo-se o cenário da última quinta-feira, mas agora ampliado, com vastas zonas literalmente alagadas. Desta vez, o temporal estendeu-se também a outros pontos do País, nomeadamente ao Alentejo, sendo o distrito mais massacrado o de Portalegre. Ao princípio da noite, a Proteção Civil contabilizava mais de 2700 ocorrências.

Cedo se percebeu que se estava perante um fenómeno atmosférico extremo. Não é normal às 06h30 as principais entradas em Lisboa, como o IC19 ou a A1, apresentarem tão longas filas de trânsito. Percebeu-se, depois, que havia inúmeras vias e túneis cortados ao trânsito; que os transportes públicos estavam paralisados ou fortemente condicionados; que havia água e lama por todo o lado e muitas ruas transformadas em rios. O aviso emitido pelas autoridades, ainda noite cerrada e a fazer lembrar a pandemia, fazia sentido: "Fique em casa."

"O que aconteceu hoje [terça-feira] foi diferente do que sucedeu quinta-feira: desta vez foi uma chuva não tão intensa, mas durou mais de seis horas", explicou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, advertindo que eventos meteorológicos desta dimensão se vão repetir com maior frequência.

As poucos, foram-se conhecendo as proporções da tragédia: carros arrastados pela corrente, casas e lojas inundadas, deslizamento de terras, estradas intransitáveis. Um cenário de caos, e não apenas nas zonas onde costumam ocorrer cheias, como Alcântara ou Algés, mas por toda a Grande Lisboa.

Impressionantes, também, as imagens que foram chegando do distrito de Portalegre, com a força da água a levar tudo à sua frente, deixando um enorme rasto de destruição.

Pelas 15h00, quando particulares e autarquias começavam a fazer contas aos prejuízos, um aviso da Proteção Civil alertava que ainda era cedo para baixar a guarda. "Continuação de risco de cheias e inundações. Proteja-se", lia-se na mensagem enviada por telemóvel aos cidadãos das zonas mais afetadas.

Nos próximos dias prevê-se alguma acalmia, mas teme-se que seja sol de pouca dura.