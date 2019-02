Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terapia com células avança no IPO do Porto

Direção-Geral da Saúde avalia as questões que permitiram autorizar tratamento, devendo a resposta ser “rápida”.

Por João Saramago | 08:28

O tratamento com células CAR-T deverá ser possível, dentro de alguns meses, no Instituto Português de Oncologia do Porto, após a autorização por parte da Direção-Geral da Saúde.



Uma resposta que será "rápida", garantiu ao CM Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, acrescentando que "na atual fase do processo estão a ser avaliadas várias questões".



A terapia com células CAR-T permite, para já, o tratamento de tumores no sangue, como linfomas e leucemias, explica o oncologista Jorge Espírito Santo. O médico considera que a adoção desta terapia "é um passo importante e a esperança é que se possa estender ao tratamento de outros tumores".



"É extraordinário por ser um tratamento controlado", acrescenta Jorge Espírito Santo, que considera que a escolha de um IPO resulta de "estas unidades terem capacidade para a realização de outras terapêuticas".



O tratamento consiste na retirada de células do doente que, após serem submetidas a uma manipulação genética, são refundidas no paciente. O sistema imunitário do doente passa então a ter capacidade para destruir as células cancerígenas.



O tratamento a ser aplicado no Porto é da farmacêutica norte- -americana Gilead e é um dos dois autorizados pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed). O outro é desenvolvido pelo laboratório suíço Novartis.



O custo do tratamento ronda os 400 mil euros por doente. A seleção dos primeiros pacientes a serem submetidos a esta terapia inovadora deverá ocorrer no próximo mês.



SAIBA MAIS

Doenças fatais

O cancro, também conhecido como neoplasia maligna, é um grupo de doenças que envolvem o crescimento celular anormal, com potencial para invadir e espalhar-se pelo corpo podendo levar à morte.



861

mortes por leucemia em 2017. A maior parte dos óbitos, num total de 57%, ocorre depois dos 75 anos de idade. As mortes por leucemia representam 0,8% dos óbitos observados no País.



Terceira linha

O recurso ao tratamento com células CAR-T será realizado apenas nos casos em que a quimioterapia ou o transplante de medula óssea tornam-se ineficazes no controlo da doença oncológica.