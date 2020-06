Testes ao coronavírus e novas regras para acompanhantes no parto. Conheça as medidas da DGS para grávidas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou esta sexta-feira uma nova orientação sobre a gravidez e parto devido ao coronavírus.O novo documento estabelece que seja realizado um teste laboratorial ao coronavírus no internamento hospital da grávida, mesmo que esta não apresente sintomas da doença.Relativamente aos acompanhantes da mulher durante o parto, "as unidades hospitalares devem procurar assegurar as condições necessárias para permitir a presença de um acompanhante durante o parto", pode ler-se na orientação, que sublinha ainda que o acompanhante não deve ter sintomas sugestivos de Covid-19, nem ter tido contactado com pessoas infetadas nos 14 dias anteriores. As regras de higienização nestes casos devem também ser reforçadas, como o distanciamento físico, a utilização de máscara e a higienização frequente das mãos.Cabe às instituições introduzirem restrições na política de visitantes no caso da grávida estar infetada ou existir suspeita de coronavírus.Caso as mulheres grávidas estejam infetadas, "deve ser considerada a restrição da presença de acompanhante, por forma a diminuir a propagação da infeção por SARS-CoV-2".O documento estabelece que a realização do parto possa decorrer nos moldes habituais, "com o reforço das medidas de prevenção e controlo de infeção" no caso da grávida não estar infetada.Se existir suspeita ou infeção pela Covid-19, "estabelece-se, entre outras medidas, que o trabalho de parto seja realizado com monitorização cardiotocográfica contínua".A orientação também que perante gravidezes de baixo risco e no caso de grávidas com Covid-19, "as consultas presenciais e os procedimentos pré-natais devem sempre que possível ser adiados até terminar o período de isolamento no domicílio".