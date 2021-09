Tiago tem 12 anos e luta contra sequelas de rebentamento de aneurisma que não foi detetado pelos médicos. Veja agora, na CMTV

Tiago Rosa tem 12 anos e há cinco que luta para atenuar as sequelas deixadas pelo rebentamento de um aneurisma cerebral que não foi detetado pelos médicos.O pesadelo começa a 19 de maio de 2016. Tiago sente ortes dores de cabeça e vómitos incomuns, em jato. Vai ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, mas é-lhe dada alta, com um diagnóstico de virose. De volta a casa, as cefaleias intensificam-se e a medicação não resulta. Regressa ao hospital outras três vezes e recebe alta até ao dia em que regressa com uma convulsão.Teve de ser reanimado e levado de urgência para o hospital D. Estefânia, em Lisboa, onde os médicos lhe detetam sangue no cérebro: aneurisma rebentado. Tiago fica em coma 20 dias, acabado de completar sete anos. Fez várias cirurgias para sobreviver.Hoje, continua com o lado direito do corpo afetado e faz tratamento para recuperar a mobilidade. "A minha mágoa é que as sequelas poderiam ter sido evitadas se fosse diagnosticado a tempo", diz Sandra Rosa, ao CM. A família processou o hospital, a médica que viu Tiago e um pediatra privado, mas em vão. O processo foi arquivado por não ter sido apurada negligência médica.