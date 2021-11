"Tomara nós sermos tão resistentes como eles": Marcelo sobre médicos após declarações da ministra da Saúde

“Na seleção dos médicos, aspetos como a resiliência são tão importantes como a competência técnica, porque estas profissões exigem grande capacidade de resistência e de enfrentar a pressão e o desgaste”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta quinta-feira os médicos após as declarações da ministra da saúde, Marta Temido, numa audição no Parlamento.De visita à Associação empresarial de Braga, Marcelo falou aos jornalistas sobre o atual momento que o País vive, respondendo a uma pergunta sobre as declarações de Marta Temido. O Presidente da República sublinhou que "se há característica que os profissionais de saúde demonstram é a resiliência". O comentário surge numa referência às palavras utilizadas pela ministra na audição desta quarta-feira:"Tomara nós sermos tão resistentes como eles foram, são e serão", afirmou Marcelo numa alusão ao trabalho dos profissionais de saúde.O Chefe de Estado sublinhou que "não vamos adiar a vida, vamos vivê-la com bom senso", num dia em que o Governo se prepara para anunciar medidas para conter a propagação da Covid-19 no País.Marcelo garantiu que a aprovação da vacina da Pfizer - conhecida hoje - para crianças entre os 5 e os 11 anos "é uma boa notícia", apesar de representar um "esforço complementar".