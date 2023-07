Trabalhadores de Boa Viagem e Barraqueiro Oeste em greve ao trabalho suplementar

Trabalhadores das empresas de transporte rodoviário Boa Viagem e Barraqueiro Oeste iniciam este sábado uma greve ao trabalho suplementar, reivindicando um aumento do subsídio de refeição.

Convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal/Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (STRUP/Fectrans), a greve decorre do alegado incumprimento, por parte da administração do Grupo Barraqueiro, dos compromissos assumidos em 2022, no sentido de aumentar o subsídio de refeição e reduzir o intervalo de refeição de três para duas horas.

Anabela Carvalheira, da Fectrans, disse este sábado à Lusa que já foi feita uma participação junto da Autoridades para as Condições do Trabalho, porque "a administração tem vindo a pressionar os trabalhadores, de várias formas, a aceitarem fazer trabalho suplementar".

A administração continua sem receber os trabalhadores, adiantou. "A empresa prefere, em vez do diálogo, chantagear os trabalhadores", lamentou.

A Boa Viagem serve os concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), fazendo a ligação entre as sedes destes concelhos e a capital.

A Barraqueiro Oeste assegura as ligações a Lisboa e os transportes locais dos concelhos de Torres Vedras, parte da Lourinhã, Cadaval e Bombarral (distrito de Lisboa).

O protesto -- convocado até dia 6 de agosto, ou seja, apanhando o período da Jornada Mundial da Juventude -- abrange apenas o trabalho suplementar, que não é obrigatório, realça a dirigente sindical, sublinhando que "os trabalhadores não querem prejudicar o serviço público de transporte".

De 01 a 06 de agosto, Lisboa e o vizinho município de Loures recebem a Jornada Mundial da Juventude, o maior evento da Igreja Católica, que deverá deslocar à capital portuguesa cerca de um milhão de peregrinos.

A edição deste ano, que contará com a presença do Papa Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.