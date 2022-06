Trabalhadores em 'lay-off' atingem em maio valor mais alto desde a pandemia

O número de trabalhadores em 'lay-off' tradicional, previsto no Código do Trabalho, foi de 11.272 em maio, o valor mais alto desde o início da pandemia, segundo as estatísticas mensais divulgadas esta segunda-feira pela Segurança Social.

"Em maio de 2022, as prestações de 'lay-off' (concessão normal, de acordo com o previsto no Código de Trabalho) abrangeram 11.272 pessoas, sendo o número mais elevado desde o início da pandemia", em março de 2020, lê-se na síntese estatística elaborada pelo Gabinete de Planeamento e Estratégia (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Face ao mês anterior, as prestações de 'lay-off' processadas aumentaram 150,6%, e na variação homóloga o aumento foi de 70,5%.