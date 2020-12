Tradição de dar o pito feita com restrições em Vila real

Este ano, e fruto da pandemia da Covid-19, a festa em homenagem a Santa Luzia, em Vila Real, com a tradicional venda dos pitos, um doce tradicional de massa de farinha de trigo e compota de abóbora, será diferente e esperam-se grandes quebras nas vendas deste doce típico.A capela da padroeira, em Vila Nova, estará este domingo de portas abertas, mas no seu recinto não estarão as tradicionais barraquinhas para evitar ajuntamentos. Manda a tradição que, no dia de Santa Luzia, a rapariga ofereça o pito ao rapaz que, em fevereiro, no dia de S. Brás, retribuiu com a gancha, um doce de açúcar em ponto de caramelo.