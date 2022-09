Trânsito na zona da Ribeira do Porto condicionado devido a obras

A obras de beneficiação da Rua do Infante D. Henrique, no Porto, arrancam na terça-feira e vão obrigar a condicionamentos na circulação automóvel na zona da Ribeira durante cerca de um mês, adiantou hoje a autarquia.

Em comunicado, a Câmara do Porto esclarece que a intervenção no pavimento da faixa de rodagem inclui a beneficiação e o reforço do pavimento em calçada e de peças de remate, assim como a retificação do separador central.

A previsão da autarquia é de que a obra, que arranca na terça-feira, "se prolongue durante 60 dias".

A primeira fase da intervenção, que decorre até ao dia 30 de outubro, vai obrigar ao condicionamento de trânsito com estreitamento de via na Rua do Infante D. Henrique (no lado sul do arruamento) e estacionamento, no troço compreendido entre o n.º 23 e o nº. 41.

O estacionamento na Rua de Ferreira Borges (lado poente) também vai estar condicionado, sendo que a intervenção vai obrigar ao estabelecimento de sentido único de trânsito (poente-nascente) na Rua do Infante D. Henrique.

A câmara prevê também o estabelecimento de sentido único de trânsito na Rua de Mouzinho da Silveira (sul-norte) e o estabelecimento de dois sentidos de trânsito na Praça do Infante D. Henrique.

Na praça do Infante D. Henrique será alterado o sentido de trânsito de poente-nascente para nascente-poente, assim como na Rua de Ferreira Borges, que passará de sul-norte para norte-sul.

A intervenção, que ficará a cargo da empresa municipal GO Porto, representa um investimento de cerca de 120 mil euros.

A Câmara do Porto adianta ainda que a sinalização de condicionamentos de trânsito e outras alterações vão estar "devidamente assinaladas em obra".