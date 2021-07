Transplantes recuperam após crise da pandemia

O número de transplantes realizados em Portugal no primeiro semestre deste ano subiu 19%, ou seja, mais 54 órgãos foram transplantados do que em igual período de 2020, num total de 369 intervenções. De janeiro a junho de 2021 houve 163 dadores, mais 22 do que em 2020, o que traduz um aumento de 16% .De acordo com a Coordenadora Nacional da Transplantação, Margarida Ivo da Silva, “o aumento nos transplantes de coração (um total de 27, mais 12 que em 2020) e pulmonares (34, mais cinco que no ano passado) foram especialmente relevantes, crescendo mesmo com a pandemia de Covid-19”.