Transportar combustíveis em segurança tem regras. Saiba quais

A DECO emitiu uma lista de dicas e boas práticas para a greve dos motoristas e desaconselha todos os condutores a recorrerem aos ‘jerricans’ para enfrentar a crise de combustíveis.A Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores lembra ainda que é proibido armazenar combustíveis líquidos nas arrecadações dos prédios, devido ao risco de libertação de vapores e inflamação, e que existem limites para transportar ‘jerricans’ num automóvel particular: 60 litros por recipiente (em espaço nacional).Se quiser trazer de Espanha saiba que o limite são 10 litros. As coimas variam entre os 750 e os 2250 euros.Ainda assim, se resolver transportar combustível, saiba que o tem de fazem em recipientes homologados para o efeito.A APROSOC - Associação de Proteção e Socorro - recorda ainda alguns cuidados a ter com os recipientes:- Devem ser fixos de modo a que em caso de acidnete não sejam projetados;- Devem ainda ter tampa vedade e transportada voltada para cima de forma a evitar o gotejo ou derrame;- Não devem estar expostos ao sol ou temperaturas elevadas e de preferência devem ser tapados com lençol isotérmico com a face prateada voltada para o sol de modo a refletir a radiação solar;- Não devem estar armazenados a menos de 20 metros de telemóveis ou outras fontes de emissão radioelétrica que pode gerar ignição e consequente explosão e/ou incêndio;- Não devem ser transportados no habitáculo juntamente com crianças ou animais que os possam alcançar e provocar derrame ou intoxicações;