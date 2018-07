Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Transportes de Braga vão investir 10 milhões de euros em 36 novos autocarros

Investimento conta com 27 autocarros a gás natural comprimido e nove elétricos.

Por Lusa | 16:04

A empresa Transportes Urbanos de Braga (TUB) vai investir 10 milhões de euros em 36 autocarros novos até 2021, renovando 30% da sua frota, segundo o comunicado este sábado divulgado pela Câmara Municipal de Braga.



Dos 36 novos autocarros que a empresa quer comprar, 27 são a gás natural comprimido e nove elétricos.



Para já, há um financiamento aprovado em Assembleia Municipal para a aquisição de seis autocarros elétricos, mas que ainda não estão disponíveis porque a autarquia aguarda o visto do Tribunal de Contas.



Há também um financiamento aprovado para comprar 14 autocarros a gás natural comprimido.



Por fim, os TUB querem adquirir mais 13 autocarros a gás natural comprimido e três elétricos.



Segundo o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, na Assembleia Municipal de sexta-feira, citado no comunicado, a renovação da frota "terá impactos bastantes positivos na operacionalização da atividade dos TUB, na segurança e disponibilidade dos autocarros para o serviço, na qualidade de vida dos cidadãos e na sustentabilidade ambiental dessa mesma frota".



O autarca afirmou ainda que há discriminação do Estado face aos apoios concedidos aos transportes públicos da área metropolitana de Lisboa e Porto e aos transportes de fora dessas áreas.



Ricardo Rio justificou a preferência por veículos movidos a gás natural, em vez de elétricos, por o sistema ainda "carecer de maturação e poder pôr em causa a normal operação dos TUB", o que seria um risco quando o serviço ainda não é completamente fiável.