Os agricultores e as associações de regantes do Algarve estão a apostar forte na redução das perdas de água durante a distribuição desde as barragens até aos campos para minimizar os impactos negativos da seca que atinge cada vez mais a região.A maioria das barragens da região está com níveis abaixo dos 50% e a situação mais preocupante é a de Bravura, no concelho de Lagos, que está apenas com 14% da sua capacidade de armazenamento.