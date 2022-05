Houve já três casos suspeitos de hepatite aguda em crianças no Centro Materno Infantil do Norte. “Notificámos à Direção-Geral da Saúde três casos”, confirmou ao Correio da Manhã o diretor da unidade, Alberto Caldas Afonso. Duas crianças deram entrada em abril e uma já este mês. Estas três situações deverão estar incluídas no total de seis casos suspeitos confirmados em Portugal pelas autoridades de saúde.









Ver comentários