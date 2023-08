Três dias com mais de 500 novos casos de Covid-19

Portugal regista um número crescente de novos casos de Covid-19. Pela primeira vez este ano, verificaram-se três dias com mais de 500 novas infeções diárias: no dia 14 houve o registo de 526 infeções, a 16 foram 555 e a 17 um total de 633. Recorde-se que o anterior valor mais alto foi verificado a 4 de julho, com 474 infeções, e que desde dezembro do ano passado não se verificavam mais de 500 infeções no espaço de 24 horas. A mais recente variante detetada, a BA.2.86, é mais propensa a infetar vacinados.





