100 alunos em isolamento profilático em Famalicão devido as três funcionárias testarem positivo para Covid-19

Quase 100 alunos do Centro Escola de Antas, em Vila Nova de Famalicão, estão desde sábado em isolamento profilático depois de três funcionárias da escola terem testado positivo para a Covid-19. São alunos das duas turmas do primeiro ano e das duas turmas do segundo ano que tinham aulas no mesmo piso onde as funcionárias trabalhavam. Os restantes alunos dos 3º e 4º anos e pré-escolar, que funcionam num piso diferente, estão a ter aulas normalmente. O isolamento deverá acontecer pelo menos até ao próximo dia 26, pelas indicações da DGS.

"Os pais foram informados durante o fim de semana pela DGS, depois de conhecidos os testes positivos às três funcionárias, pelo que hoje esses alunos já não vieram à escola. Ontem, a escola fez também uma informação oficial aos encarregados de educação. Pelo que sei, as crianças não têm sintomas, mas não sabemos se vão ser testas à covid-1q9, ainda não tenho qualquer informação nesse sentido", disse ao CM Carlos Teixeira, diretor do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, do qual faz parte o Centro Escolar de Antas.



Em declarações à Lusa, Carlos Teixeira disse que os alunos vão ter ensino à distância, estando o regresso à escola previsto para o dia 26.

"São alunos de duas turmas do 1.º ano e duas do 2.º", acrescentou.

Ainda segundo o responsável, todos os alunos estão "assintomáticos".

Outras duas funcionárias que trabalhavam no mesmo piso ficaram também em casa, a cumprir isolamento profilático.

As restantes duas turmas continuam com aulas presenciais.

