Gravações confirmam que o Tribunal de Oliveira do Bairro fez tábua rasa de todos os pareceres quando decidiu que a pequena Sofia, com apenas dois anos, deveria ser institucionalizada e deixar a família com que vive desde quando tinha poucos meses, com vista a uma adoção futura, conforme avançado em primeira mão pela ‘Sábado’ e pela jornalista Ana Leal.