Albufeiras portuguesas com mais de 80% de água no fim de junho

Apenas duas estavam abaixo dos 40%.

Por Lusa | 06:45

Trinta e quatro das 60 albufeiras monitorizadas em Portugal continental tinham em junho reservas superiores a 80% do volume total e apenas duas estavam abaixo dos 40%, segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

De acordo com dados divulgados hoje pelo SNIRH, apenas as albufeiras de Campilhas (32,5) e Monte da Rocha (26%), na bacia do Sado, apresentavam no final de junho disponibilidades hídricas inferiores a 40%.

No final do mês de junho e comparativamente ao último dia do mês de maio verificou-se uma descida do volume armazenado em todas as bacias hidrográficas.