"Trouxe-lhe o senhor para beijar, mas vai ter de colocar máscara": IPSS deu cruz a beijar a idosos em Melgaço

o município e que esta ação não respeita".





A Câmara de Melgaço condenou esta segunda-feira a iniciativa do Centro Social de Paderne, que neste domingo de Páscoa deu a cruz a beijar aos seus utentes idosos.Num compasso pascal improvisado, a diretora da Instituição de Solidariedade Social deu a cruz a beijar a todos os utentes. O momento foi filmado e publicado nas redes sociais.Nas imagens é possível ver a diretora da instituição a chegar ao local e a dizer aos utentes que lhes levou a cruz para beijar. "Trouxe-lhe o senhor para beijar, mas vai ter de colocar máscara", diz.Depois de terem sido divulgadas as imagens, a autarquia teve conhecimento da situação e já demonstrou o seu "degradado" junto da instituição. A Câmara de Melgaço classifica a iniciativa como "desadequada, injustificada e atentatória da saúde dos utentes e da saúde pública".Numa publicação feita na página de Facebook pode ainda ler-se que "a autarquia reforçou à instituição a necessidade de que sejam tomadas as medidas para que todas as iniciativas e atividades se pautem pelas melhores práticas de segurança que estão plasmadas no Plano de Contingência que foi entregue aIniciativas como esta aconteceram também em Barcelos. Ações que estão a gerar polémica.