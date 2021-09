Um em cada seis idosos foi encontrado pela PSP em “situação de risco” - que pode ser fragilidade social ou perigo de ser vítima de crimes -, no âmbito de uma operação “preventiva” que se prolonga até final do mês nas zonas de atuação daquela polícia (maioritariamente urbanas).









Ao CM, o comissário Fábio Carreto, do Departamento de Operações da PSP, explica que na operação Solidariedade não tem Idade/2021, que teve início em julho, já foram realizados “mais de 3000 contactos individuais, sinalizando 535 idosos por riscos vários”. “O nosso objetivo é detetar o mais precocemente possível os casos de fragilidade social entre os idosos e sinalizar ainda as vítimas de crimes ou aqueles que estão mais expostos a ser vítimas”, afirma. Entre os crimes que mais vitimam os idosos estão a violência doméstica, burla, roubo, extorsão, ameaça, coação, sequestro, agressões e maus-tratos.





Leia também PSP sinaliza mais de 500 idosos em situação de risco desde julho Os casos de idosos em fragilidade social são encaminhados pela PSP “para a Segurança Social e Sistema de Saúde”, entre outros, que avaliam. Entre as vulnerabilidades sociais, físicas ou psíquicas, estão as de cariz económico que levam à fome e a frágeis condições de habitação e higiene, com reflexos na saúde, até porque muitos dependem de medicação regular.

“Todas estas variáveis, sem um círculo familiar ou de vizinhança ativos e solidários, potenciam as situações de anonimato que inviabilizam eventuais intervenções de cariz assistencial, podendo mesmo, por vezes, culminar na morte do idoso”, alerta a PSP.



Pandemia criou maior isolamento

A pandemia provocou "um ainda maior isolamento nos meios urbanos, porque são mais impessoais", explica Fábio Carreto, o que levou as Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima da PSP "a um trabalho e precaução acrescidos". Em 2020, a PSP encontrou 981 idosos (65 anos ou mais) em risco, entre seis mil contactos. Dos sinalizados, 891 foram-no por risco social e 508 "encaminhados de imediato para apoio urgente por se encontrarem em situação de elevado risco". A PSP apela a denúncias nas esquadras ou pelo email proximidade@psp.pt.