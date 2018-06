Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um quarto dos alunos foi a exame sem ter tido notas

Milhares de alunos estão a realizar os exames nacionais sem conhecerem as suas notas internas devido às greves às avaliações.

11:44

Milhares de alunos estão a realizar os exames nacionais sem conhecerem as suas notas internas. De acordo com dados oficiais do Ministério da Educação, avançados pelo jornal Público, dos 160 mil estudantes do 11.º e 12.º propostos a exames nacionais, 36.700 não sabem ainda quais serão as notas que os seus professores lhes vão atribuir.



23% dos alunos não conhecem as respectivas notas internas devido à nova greve dos docentes às reuniões de avaliação, que começou no dia 18 de Junho e que poderá durar um mês. Ora, os exames nacionais iniciaram-se na passada segunda-feira e vão prolongar-se até dia 27 de Junho.



As notas internas permitem aferir se os alunos têm (ou não) condições para se apresentarem à avaliação externa, os exames nacionais. Face à greve, o Ministério da Educação (ME) autorizou os alunos nesta situação a irem a exame com nota condicionada, dependendo, portanto, a sua situação do que vierem a ser as suas notas internas.



Segundo dados do Júri Nacional de Exames, em 2017 cerca de 11,5% dos 161 mil alunos que foram a exame apresentaram-se como autopropostos por terem maus resultados na classificação interna.



Greve já adiou 8000 reuniões para lançar as notas finais



Devido à greve às avaliações, foram adiados 7997 conselhos de turma em três dias e meio, afectando cerca de 160 mil alunos, avança o Diário de Notícias com base nos balanços diários dos sindicatos.



A Zona Norte foi a mais afectada: 779 reuniões, seguida da zona Centro (600) e da Grande Lisboa (391). No dia seguinte, o impacto foi superior: 2674 reuniões por realizar, com a Grande Lisboa a contabilizar 996, a Região Centro 668 e o Norte 521. Na quarta-feira, houve 2082 adiamentos, com o Centro a contabilizar 993 e a Grande Lisboa 577. Às 12.00 de ontem, os dados provisórios do dia apontavam para 1241 conselhos de turma cancelados.