Menos de um terço das mais de 860 escolas com 2º ciclo abrangidas pelo projeto Desporto Escolar Sobre Rodas vão receber, a partir deste mês, bicicletas e capacetes para os seus alunos. O projeto, que pretende ensinar as crianças a andar de bicicleta, educar para a cidadania e promover educação rodoviária, vai chegar a 259 escolas do 2º ciclo, de acordo com o Ministério da Educação.









