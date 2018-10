Universitários encontram quartos para alugar em Lisboa entre os 330 e os 790 euros

A revista SÁBADO tentou arrendar quarto na capital. Consultaram portais na Internet, perguntaram em cafés e pediram ajuda a porteiras. Encontraram o melhor e o pior.

As expectativas eram baixas. O anúncio, publicado num dos sites de arrendamento de quartos BQuarto, descrevia o quarto como "excelente", "mobilado de novo" e com "muito bom ambiente", mas não revelava qualquer imagem da divisão. "Um mau sinal", pensei. Ainda assim o preço era elevado: 400 euros por 15 m2, com despesas incluídas, junto à estação de metro dos Olivais, avança a revista SÁBADO