Urgência de cirurgia geral fechada durante a noite no Hospital de Aveiro até segunda

A urgência de Cirurgia Geral do Hospital de Aveiro vai estar encerrada nos períodos noturnos a partir de sábado e até segunda-feira, informou esta sexta-feira a administração hospitalar, devido à recusa dos médicos às horas extraordinárias.

"O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE informa que, apesar de todos os esforços encetados para completar as escalas médicas, este fim de semana estão previstos constrangimentos no funcionamento da urgência de Cirurgia Geral do Hospital de Aveiro, devido à adesão dos cirurgiões gerais ao movimento da recusa de realização de mais de 150 horas extraordinárias", refere em comunicado.

Por esse motivo, a administração hospitalar comunica que a urgência de Cirurgia Geral vai estar encerrada entre as 20h00 de sábado e as 8h00 de domingo e entre as 20h00 de domingo e as 8h00 de segunda-feira.



"Durante estes períodos, os utentes deverão dirigir-se às unidades hospitalares mais próximas", informa, tendo realizado "aviso atempado ao CODU/INEM, Corporações de Bombeiros, Hospital de Referência e hospitais mais próximos".



No início deste mês, o conselho de administração do Hospital de Aveiro informou que tinha sido obrigado a intervir, elaborando uma escala alternativa para garantir a prestação de cuidados cirúrgicos no serviço de Urgência do Hospital de Aveiro, durante a primeira semana, "na salvaguarda da segurança dos doentes emergentes e urgentes".



Esta decisão, segundo a administração, prendeu-se com o facto de a direção do Serviço de Cirurgia Geral ter apresentado uma proposta para o encerramento das urgências cirúrgicas no período da noite e o encerramento completo durante os fins de semana, durante todo o mês de outubro.



Na altura, a administração hospitalar referiu ainda que a escusa de um número elevado de médicos em realizar horas extraordinárias no serviço de Urgência estava a criar "constrangimentos na elaboração de escalas".