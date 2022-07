Urgência de Obstetrícia do Hospital de Braga volta a encerrar no domingo

A Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga vai voltar a encerrar entre as 08h00 de domingo e as 08h00 de segunda-feira, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte daquela unidade hospitalar.

A informação de novo encerramento temporário deste serviço, durante 24 horas, devido à impossibilidade de completar as escalas de médicos, consta do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e foi confirmada pela administração do hospital.

No último mês e meio, este será o nono encerramento, por um período de 24 horas, que vai afetar o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga.