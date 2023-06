Urgência pediátrica de Torres Novas fecha quinzenalmente aos fins de semana no verão

A urgência pediátrica da Unidade Hospitalar de Torres Novas do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) vai encerrar quinzenalmente, aos fins de semana, nos meses de julho, agosto e setembro, anunciou esta terça-feira aquela instituição hospitalar.

Num comunicado, o CGMT justificou este encerramento com o período de férias dos profissionais de saúde e a escassez de pediatras para completar as escalas na Urgência Pediátrica.

"Apesar dos esforços dos profissionais de saúde do Serviço de Pediatria do CHMT para garantir o funcionamento ininterrupto do Serviço de Urgência Pediátrica, não foi possível em tempo útil ultrapassar constrangimentos excecionais que envolvem dois elementos da equipa médica, que, aliados ao período de férias de verão dos profissionais de saúde, adicionaram maior complexidade nas escalas do Serviço de Urgência", indicou o CHMT, que abrange os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, todos no distrito de Santarém.