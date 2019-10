Urgência pediátrica em Chaves sem médico em permanência durante a noite

A urgência de pediatria do Hospital de Chaves está sem médico permanente durante a noite, entre as 20h00 e as 08h00, pelo menos desde o verão do ano passado, revelou esta quinta-feira à Lusa uma associação de pais do concelho.

"Atualmente, a urgência de pediatria em Chaves funciona entre as 08h00 e 20h00 com um pediatra em permanência, e, a partir desta hora, o atendimento é feito por chamada telefónica ao médico para se deslocar ao hospital", explicou um membro da direção da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins de Chaves, no distrito de Vila Real.

Segundo a mesma, existe uma "preocupação generalizada por uma situação que se regista há algum tempo".