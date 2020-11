Urgências alargadas e drive-thru para testes: as novas medidas do Hospital de Penafiel para combater a Covid-19

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa indica que vai entrar em funcionamento, no fim de semana, "uma estrutura exterior de apoio à urgência, no Hospital de Penafiel, com cerca de 500 metros quadrados. A unidade de saúde refere ainda, em comunicado, que "está a ser instalado, em terreno cedido pela Câmara de Penafiel, à entrada do hospital, um drive-thru para a realização de testes COVID". Este equipamento "permitirá um serviço adicional à população e, ao mesmo tempo, reduzir de modo significativo o afluxo inapropriado aos serviços de Urgência, libertando este serviço para o atendimento dos doentes verdadeiramente urgentes".

O centro hospitalar indica também que, ao longo de todos estes meses de pandemia, "muitos foram os profissionais ausentes (mais de uma centena), seja por infeção (na sua larguíssima maioria na comunidade e fora do ambiente hospitalar), seja por isolamento profilático decorrente de diversas situações de contacto familiar ou outro". Embora já tenham sido concretizadas "muitas contratações especificamente para este período (já mais de 150 nos diversos grupos profissionais)", a concentração das infeções nos últimos tempos "obrigam a que se continuem essas contratações para assegurar o reforço das equipas", sem especificar o número de contratações em curso.

O hospital de Penafiel "chegou a atingir 800 atendimentos diários, números superiores aos atingidos nos picos da gripe", revela o comunicado. O INEM já instalou um hospital de campanha no exterior da Urgência.

Ontem, a CMTV revelou um testemunho impressionante de uma enfermeira daquele hospital, explicando um cenário caótico com "13 enfermeiros para dezenas de internados e 600 episódios de urgência diários".

"Tudo temos feito, e continuaremos a fazer, para que seja possível dar resposta à população, num pico de uma pandemia que não é uma situação normal. Tudo faremos para salvaguardar os cuidados de saúde à população, bem como dotar os profissionais de todos os meios para se combater um cenário que é de grande pressão, fruto de uma pandemia que atinge toda a humanidade", refere o centro hospitalar.

Entretanto, o Hospital das Forças Armadas do Porto recebeu, entre ontem e hoje, mais 20 doentes infetados, provenientes do Hospital de Amarante (que integra o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa). A estes juntam-se outros 20, que já estavam internados naquele hospital, provenientes do Hospital de S. João, do Hospital de Santo António e do Hospital do Vale do Sousa (Penafiel).