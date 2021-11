Uso de máscara obrigatório em bares e discotecas a partir de dezembro confirmado pelo Governo, diz associação

O presidente da Associação de Discotecas Nacional disse esta sexta-feira que o Governo confirmou a obrigatoriedade do uso de máscara no interior dos estabelecimentos de animação noturna, a partir de 01 de dezembro, no âmbito do combate à pandemia.

A Associação de Discotecas do Sul e Algarve (ADSA), juntamente com a Associação de Discotecas Nacional (ADN) e representantes da diversão noturna do Centro e do Norte reuniram-se hoje com o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, para discutir as medidas anunciadas na quinta-feira pelo primeiro-ministro.

António Costa anunciou, após a reunião do Conselho de Ministros, que a entrada nos espaços de diversão noturna vai estar sujeita à apresentação de teste negativo à covid-19, mesmo para vacinados, a partir de 01 de dezembro, e que bares e discotecas vão encerrar entre 02 e 09 de janeiro para "contenção" de contactos e prevenção de contágios após o Natal e Ano Novo.