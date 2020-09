Vacina da gripe ainda não chega a todo o lado mas DGS diz que há tempo

Em Trás-os-Montes, as vacinas da gripe que deveriam estar disponíveis nos centros de saúde, não chegaram nas quantidades que eram esperadas, uma situação que poderá repetir-se noutros pontos do País. A diretora-geral da Saúde garantiu ontem, dia em que arrancou a campanha de vacinação, que não há razão para alarme.“As 335 mil vacinas são suficientes para a primeira fase” e as pessoas “não são vacinadas todas no mesmo dia”, alertou Graça Freitas. “Se não forem todas vacinadas até à segunda fase, têm tempo para continuar a vacinar-se”, acrescentou .