Vacinação combinada contra Covid-19 e gripe partir de 5 de setembro

A ministra da Saúde anunciou esta quinta-feira que a vacinação contra a covid-19 e a gripe sazonal deverá arrancar no dia 5 de setembro, antecipando um parecer da Agência Europeia de Medicamentos sobre vacinas combinadas dias antes.

"Aquilo que se mantém como planeamento do Ministério da Saúde é o início da campanha de vacinação combinada entre covid-19 (reforço sazonal) e gripe sazonal na semana que se inicia a 05 de setembro", disse Marta Temido.

A ministra falava aos jornalistas em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros e questionada sobre a preparação do período de outono e inverno na Saúde sublinhou que, quanto à pandemia da covid-19, a vacinação continua a ser a medida mais eficaz.