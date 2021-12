Vacinas protegem contra a variante Ómicron da Covid-19, assegura OMS

As atuais vacinas contra a Covid-19 protegem os doentes infetados com a variante - Ómicron - contra formas graves da doença, garante a Organização Mundial da Saúde (OMS)."Temos vacinas muito eficazes que se mostram potentes contra todas as variantes até agora, em termos de gravidade da doença e hospitalização, e não há razão para acreditar que não seja o caso [com a Ómicron]", disse Michael Ryan, responsável pela resposta de emergência em saúde pública da OMS. A Pfizer/BioNTech já garantiu que a imunidade que desenvolveu "ainda é eficaz" contra a Ómicron, mas "provavelmente" insuficiente com apenas duas tomas, recomendando "três doses".A nova variante, considerada "altamente transmissível" pela OMS, foi detetada pela primeira vez no final de novembro na África do Sul e já foi identificada em pelo menos 57 países. Em Portugal há 37 casos confirmados. A Ómicron parece, porém, não aumentar a gravidade dos sintomas, segundo os últimos dados divulgados pela OMS.Esta quarta-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apelou aos governos para reverem as estratégias sanitárias de resposta à Covid-19 face à nova variante. "Cada governo, cada indivíduo, deve usar todos os instrumentos de que dispomos e os Estados devem rever os planos nacionais à luz da situação atual", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus.O secretário-geral da OMS insistiu na necessidade de acelerar a vacinação contra a Covid-19 da população de maior risco. "Se os países esperarem até os seus hospitais começarem a encher-se, será demasiado tarde, temos de agir já", afirmou. Em Portugal, na terça-feira, estavam em internamento 917 doentes com Covid-19, incluindo 138 em Cuidados Intensivos.A vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos pode evitar 13 500 infeções em quatro meses, segundo os peritos que integram a Comissão Técnica de Vacinação da Direção-Geral da Saúde. Num cenário médio, sem a vacinação, estimam-se 21 189 infeções nesta faixa etária. Com a imunização, as estimativas apontam para 7681 infeções. Avançar para a vacinação deve evitar 51 internamentos e cinco crianças em Intensivos. Desde o início da pandemia registaram-se, em Portugal, 68 mil casos de Covid-19 em crianças dos 5 aos 11 anos.Esta quarta-feira foram administradas 88 957 vacinas, das quais 23 151 contra a gripe, anunciou a Direção-Geral da Saúde. Foram administradas 61 874 doses de reforço contra a Covid-19.A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral está a testar alunos de escolas da região de Leiria. Esta quinta e sexta-feira, 700 crianças vão ser testadas.Depois de dias em que houve longas filas de espera, esta quarta-feira o dia foi mais calmo no Centro de Vacinação da FIL, em Lisboa. O tempo de espera foi curto e as filas praticamente não existiram.Houve 21 companhias aéreas e 591 passageiros multados nos aeroportos portugueses nos primeiros seis dias de obrigatoriedade de desembarcar com teste negativo ou certificado de recuperação.A ASAE fechou esta terça-feira 10 estabelecimentos de Norte a Sul e abriu 41 processos de contraordenação, numa fiscalização a restaurantes, bares e discotecas por incumprimento das regras anti-Covid.O INEM confirmou que a ambulância médica de Portimão "está inoperacional" devido a um surto de Covid-19 na equipa. Os bombeiros voluntários reforçaram o dispositivo de ambulâncias.