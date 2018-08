Vaga de calor dura pelo menos até segunda-feira

Fenómeno comparável ao verão de 2003, em que termómteros chegaram aos 47,3°C

20:30

O Instituo Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta quarta-feira um novo aviso sobre a vaga de calor que atinge Portugal já a partir desta quinta-feira. O IMPA fala de um "período Excecional de Calor Até ao dia 6 de Agosto a temperatura máxima do ar, em grande parte do território do Continente, irá registar valores da ordem de 40°C"

As previsões apontam que "nos dias 2, 3 e 4, o período mais crítico, em vários locais do Alentejo, vale dos rios Douro e Tejo e na Beira Baixa a temperatura máxima poderá chegar aos 45 °C e, num ou outro local, ultrapassar este valor".

As mínimas também vão estar muito acima do habitual, com 25°C em grande parte do território, aproximando-se dos 30°C em alguns locais do interior Centro e Sul, em especial no Alto Alentejo.

Segundo o IPMA a vaga de calor assemelha-se à de 2003, quando se verificou um recorde de calor em Portugal: "Esta situação meteorológica é comparável à situação meteorológica de Agosto de 2003 em Portugal Continental. Na onda de calor de 2003 registaram-se igualmente valores muito elevados da temperatura mínima e da temperatura máxima, fixando-se um novo máximo absoluto relativo à temperatura máxima, com 47,3°C, na Amareleja no dia 1 de Agosto de 2003"

O calor só começa a atenuar no domingo, mas será uma descida gradual. "A partir de domingo, dia 6, a temperatura deverá registará uma descida nas regiões do litoral oeste e, gradualmente, nas regiões do interior nos dias seguintes, mas mantendo valores da ordem de 35 °C ou mais, em muitos locais do interior até final da próxima semana.

Para além do calor, a qualidade do ar vai piorar. "Haverá transporte de poeiras do Norte de África que afetará a região sul a partir do dia 1 de Agosto, traduzindo-se num tom amarelado do céu".