Vai viajar ou quer regressar a Portugal? Veja aqui as medidas em vigor a partir de amanhã

Se está a pensar viajar ou regressar a Portugal nos próximos dias deverá ter em atenção as medidas que entram em vigor esta quarta-feira para conter a pandemia da Covid-19.



Nos aeroportos, a partir da meia-noite do dia 1 de dezembro todos os passageiros terão de apresentar um teste negativo à Covid-19 (antigénio ou PCR) na hora do embarque. Haverá multas para quem não cumprir os procedimentos e os passageiros serão impedidos de embarcar.





Os aeroportos portugueses implementaram um sistema de pulseiras para tentar agilizar a triagem dos passageiros que chegam ao país.O diretor do Aeroporto de Lisboa, Rui Alves, explicou que os passageiros que chegam de fora da União Europeia e espaço Schengen vão ser controlados por uma empresa de segurança privada que vai verificar todos os documentos.Já os passageiros com origem na União Europeia e espaço Schengen vão receber uma pulseira de forma a que sejam distinguidos dos outros, tendo em conta que os documentos controlados serão certificado de vacinação, teste negativo e documento de localização do passageiro no avião.Quem viajar entre aeroportos nacionais não necessita de controlo. Receberá uma pulseira diferente para que sejam facilmente identificados.Para quem vai buscar passageiros ao aeroporto deve ter atenção que será impossível entrar na zona de chegadas até ao dia 9 de janeiro."Quem vem receber pessoas ao aeroporto não poderá chegar perto da zona de chegadas. É aconselhado que a espera seja feita no parque de estacionamento", refere o intendente Pedro Pinho.quais as restrições em vigor para cada País.