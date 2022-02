O sítio arqueológico Abrigo do Lagar Velho, no Vale do Lapedo (Leiria), onde foi encontrado o esqueleto de uma criança de cinco anos com 29 mil anos, foi vandalizado, tendo sido removidos 10 centímetros da rocha. As “raspagens e extrações indevidas” foram descobertas durante uma visita guiada e denunciadas à GNR, pela Câmara Municipal de Leiria e pela Direção-Geral do Património Cultural.









Os danos atingiram o “denominado Testemunho Pendurado”, que é uma “reentrância localizada na parede de fundo do Abrigo”, revelou este sábado a Câmara de Leiria, num comunicado em que “repudia de forma veemente o inqualificável ato de vandalismo, que atinge um achado de extrema importância no concelho e de relevância internacional”.

O esqueleto do Menino do Lapedo e os artefactos arqueológicos associados foram classificados, o ano passado, “bens de interesse nacional, com a designação de tesouro nacional”. Os fragmentos ósseos humanos foram descobertos em 1998 e o estudo científico levou à conclusão de que o enterro ocorreu há 29 mil anos, tendo sido detetada a presença de uma mortalha tingida de ocre, adornada com conchas e dentes de veados, além de carvão de pinheiro, antevendo um cariz marcadamente ritual. No local, foi criado um centro de interpretação aberto ao público.