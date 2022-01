Variante Ómicron representa 98% dos casos de Covid no Médio Tejo

A variante Ómicron é responsável por 98% dos casos positivos de infeção por covid-19 detetados na primeira semana do ano pelo laboratório do Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT), foi este domingo anunciado.

Da análise em tempo real efetuada pelo laboratório daquele serviço a a todas as amostras positivas foi possível apurar que até 06 de janeiro, na área de influência dos hospitais do CHMT, que servem 250.000 utentes, se registaram oito internamentos em cuidados intensivos covid-19, dos quais apenas um doente infetado com a variante Ómicron, -- que, entretanto, já teve alta para enfermaria.

"Os dados recolhidos e analisados pelo CHMT demonstram também que a variante Ómicron passou a ser a predominante na região do Médio Tejo a partir de 21 de dezembro", indicou a instituição em comunicado.