Dois anos depois de terem sido adquiridos, os 30 ventiladores pulmonares comprados na China com destino ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, no pico da pandemia, já estão a funcionar.



Os aparelhos tinham sido comprados pelo Algarve Biomedical Center com 1,3 milhões de euros da Comunidade Intermunicipal do Algarve, mas nunca funcionaram devido deficiências com o software e diferenças nas especificações, uma situação entretanto ultrapassada.









