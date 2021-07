Vento dificulta aterragens no Aeroporto da Madeira. Quatro aviões divergiram para outros destinos

O vento está a condicionar este sábado o movimento no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, tendo quatro aeronaves divergido para outros destinos, revela a página da infraestrutura aeroportuária da ilha.

Segundo a informação disponibilizada, o último avião que conseguiu aterrar foi uma ligação da easyJet, proveniente de Lisboa às 13h43.

Cerca das 16h20, a página da Aeroporto da Madeira indicava que esta situação meteorológica afetara voos da Lufthansa com origem em Frankfurt, dois da easyJet provenientes de Lisboa e de Gatwick (Londres) e ainda um avião da Binter Canárias oriundo de Tenerife.

Os voos da Lufthansa e da easyJet divergiram para o aeroporto do Porto Santo.

Aproveitando o que é conhecido por "aberta" na velocidade do vento, um avião da easyJet do Porto conseguiu aterrar às 16:14.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam para hoje períodos de céu muito nublado, sendo com pouca nebulosidade nas vertentes sul da Madeira.

O vento é previsto ser fraco a moderado de nordeste, "soprando por vezes forte, com rajadas até os 60 quilómetros/hora nos extremos leste e oeste.

O IPMA complementa que será moderado a forte, com rajadas até 70 quilómetros/hora nas terras altas.