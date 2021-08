Verão de extremos: 44,4° C no Alentejo e máxima de 24,1° C no Litoral Norte

Foi um sábado de agosto em que aconteceu um pouco de tudo em Portugal continental: calor, sol, tempo fresco, aguaceiros, nevoeiro e até trovoada.A massa de ar quente proveniente de África fez subir os termómetros no Interior Norte e Centro e no Sul do País – e dezenas de praias, costeiras e fluviais, tiveram lotação esgotada durante grande parte do dia. Reguengos de Monsaraz, com 44,4° C, Castro Verde, com 44,2° C, e Amareleja (Moura), Alcoutim e Elvas, com 43,8° C, foram as localidades mais quentes, mas ainda assim sem atingirem os máximos históricos. A cidade de Portalegre chegou mesmo a ter uma madrugada de verdadeiro verão, com uma mínima de 29,7° C.