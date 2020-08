Verdades e mitos sobre os alimentos afrodisíacos

Cuidado ao escolher os seus favoritos



É caso para dizer que um pecado nunca vem só. Afinal, a gula pode ser um ótimo aliado do prazer, quando é chegado o momento de ser criativo e apimentar a relação.O rei dos alimentos afrodisíacos será certamente o piripíri, mas há outros a concorrer com os calores provocados pelo picante: chocolate, morangos, gengibre, ostras e tantos outros que têm vindo a povoar as mais diversas teorias na área do prazer.Mas apesar da origem dos chamados alimentos afrodisíacos estar ligada a culturas da Antiguidade - como a egípcia, a maia, a grega ou a chinesa -, a verdade é que ainda há muitas dúvidas sobre o verdadeiro potencial destes alimentos. Os especialistas reconhecem que a fronteira entre verdade e mito é ténue. “Apesar de não haver uma comprovação científica sólida, também não se pode dizer que seja um mito”, explica o nutricionista Alexandre Fernandes, autor do livro ‘A Que Sabe o Amor’.“Grande parte dos afrodisíacos tem na sua composição nutricional alguns nutrientes fundamentais para, por exemplo, a produção de hormonas sexuais ou então contribuir para maior energia e vigor sexual”, sublinha.Há formas de catalogar estes alimentos e pode dizer-se que os olhos também comem. É o caso “da banana e do pepino, que se assemelham ao órgão sexual masculino, e da ostra e do mexilhão, que se associam visualmente ao órgão sexual feminino”, diz Alexandre Fernandes. O pêssego tem “a estética de duas nádegas” e a pera “semelhanças com as curvas do corpo feminino”. O melhor é deixar a imaginação fluir na hora de ir para o quarto...A ostra é um dos alimentos mais comuns num contexto de ingredientes afrodisíacos, por ser rica em zinco, assim como a banana, que é uma boa fonte de potássio, o que contribui para uma função muscular adequada.O anis tem compostos que são conhecidos por induzirem efeitos similares aos da testosterona, ou seja, aguçam a vontade de ter relações sexuais no homem.Já a papaia potencia efeito semelhante no apetite sexual feminino, por conter compostos que interferem na produção de estrogénio.O alcaçuz, por sua vez, tem o poder de aumentar a circulação sanguínea, estimulando ereções mais rápidas e duradouras.Cientificamente não se pode afirmá-lo. O que acontece é que os alimentos podem, pelos seus nutrientes, promover certas sensações que algumas pessoas interpretam como afrodisíacas. Estamos a falar, por exemplo, de sensações de calor ou o aceleramento do ritmo cardíaco que pode ser provocado pela ingestão de determinado tipo de ingrediente.- Por outro lado, a comida também desperta sensações de bem-estar e prazer, sobretudo quando associada a determinados ambientes. A forma, a textura e a cor de determinados alimentos podem potenciar essa associação. nAos 32 anos, Catarina Gouveia tornou-se numa referência para milhares de mulheres em Portugal devido ao seu estilo de vida saudável. “Somos o que comemos e, por isso, escolho ser paz, saúde, natureza, força e vida. Não sigo receitas e deixo-me inspirar pelas cores que guardo no frigorífico”, revelou numa partilha sobre alimentação nas redes sociais.Mas a atriz nem sempre foi um exemplo. Tudo mudou há sete anos quando sofreu um problema hormonal, que a fez engordar e ficar com várias marcas de acne. Atualmente, opta por ingredientes ricos em vitaminas, como legumes e frutas, e excluiu em definitivo os açúcares. É através das redes sociais que Catarina Gouveia vai partilhando de forma diária receitas saudáveis com os seus admiradores.Tal como o cacau, considerado afrodisíaco por conter feniletilamina, também as especiarias apimentam muito mais do que o prato. Os temperos picantes elevam a transpiração e a pulsação, levando o corpo a gerar respostas fisiológicas semelhantes às da prática sexual. Mas também existem anafrodisíacos que podem dar, literalmente, um sabor amargo à paixão: é o caso da cebola, do alho e do álcool em excesso.. A primeira refeição de Catarina tornou-se viral. Prepara todos os dias panquecas de batata doce com fruta. Acompanha com sumo natural ou bebida vegetal.. As saladas ricas em legumes embelezam e dão cor a qualquer prato, por isso a estrela da ficção da SIC sugere diferentes tipos de alimentos.. Todas as semanas, Catarina dá a conhecer uma sobremesa saudável. A mais famosa é o bolo de mousse de chocolate sem açúcar ou manteiga.