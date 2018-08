Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viatura "smile" vai ajudar população idosa de freguesia de Ribeira de Pena

Veículo visa prestar um serviço de proximidade, como reparações domésticas, apoio administrativo ou entregas.

Por Lusa | 17:36

A Junta de Cerva e Limões, em Ribeira de Pena, vai colocar ao dispor da população, maioritariamente idosa, a "viatura smile", que visa prestar um serviço de proximidade, como reparações domésticas, apoio administrativo ou entregas.



"Vamos tentar que seja, como o nome diz, uma viatura 'smile', um sorriso, ou seja, algo agradável para as pessoas. Queremos levar algo de bom à nossa população", afirmou esta quarta-feira à agência Lusa o presidente da autarquia, Fernando Lourenço.



A "viatura smile" deverá começar a circular em meados de setembro e visa intervir em situações específicas como reparações domésticas, organização do domicílio, apoio administrativo, entregas personalizadas, nomeadamente de bens de primeira necessidade, como alimentos ou medicamentos.



É, segundo explicou Fernando Lourenço, uma "oficina móvel" que vai permitir fazer pequenas reparações.



"Nós fornecemos a mão-de-obra, não fornecemos os materiais. Identificamos os casos e se for uma situação mais grave encaminhamos para quem o consiga resolver", explicou.



Mas, acrescentou, a equipa que viaja na viatura vai ainda servir de "elo de ligação entre o comércio local, os emigrantes e os familiares que residem na freguesia".



O autarca exemplificou com compras que sejam precisas, um bolo de aniversário ou flores para um funeral, que os emigrantes ou outros podem adquirir à distância no comércio local e os serviços da junta vão fazer a entrega.



Além de ajudar a colmatar pequenas necessidades detetadas, o veículo está também equipado com uma minibiblioteca com vista a facilitar o acesso à cultura.



Fernando Lourenço disse ainda que será possível ainda facilitar videochamadas, de forma a colocar em contacto os idosos com a família que está fora.



O projeto está a ser implementado porque, de acordo com o presidente, grande parte da população residente na freguesia de Cerva e Limões é idosa, possui dificuldades de locomoção e porque não há uma rede de transportes públicos que assegure a ligação aos serviços públicos existentes na sede da freguesia.



Nestas aldeias existem também muitos idosos que vivem sozinhos, em alguns casos sem suporte familiar e sem ajuda para a realização de pequenas necessidades do seu quotidiano.



A "viatura smile" está pintada de amarelo e desenhada com vários bonecos que representam sorrisos.