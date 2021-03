Enchente em oculista no Cacém sem distanciamento. Gerente diz que respeitou regras Covid

Imagens amadoras enviadas aomostram uma situação de enchete na Fábrica dos Óculos do Cacém, em Agualva-Cacém, na manhã deste sábado.No vídeo é possível verificar várias pessoas sem cumprirem as regras de distanciamento físico a que a Covid-19 obriga.AoSusana Faria, gerente da loja, garante que aquele fluxo é normal uma vez que o espaço tem 1400 metros quadrados o que permite até 60 clientes no interior da mesma.A responsável afirma ainda que aquele número de clientes cumpre as regras impostas pela Covid-19.